В КНР понимают, что в войне на Украине виноват Запад – китайский военкор
В Китае понимают, что причиной конфликта на Украине стала экспансия «западной системы под руководством США» на восток без учета интересов России.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил работающий на Донбассе военный корреспондент из Китая Чжу Хаочжен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«С момента окончания Холодной войны европейская архитектура безопасности не сформировала по-настоящему инклюзивную и сбалансированную систему, а показала непрерывную тенденцию к экспансии на восток. В ходе этого процесса основные проблемы безопасности России долгое время оставались без внимания, что является важным фактором нынешней эскалации», – отметил он.
Он отметил, что в Пекине не заинтересованы во «вмешательстве внешних сил в Евразию».
«Китай считает, что Россия, способная самостоятельно защищать свои интересы, – является незаменимым компонентом евразийской структуры безопасности. Эта роль носит геополитический структурный характер, а не является краткосрочным политическим выбором», – сказал Хаочжен.
Он полагает, что в этих условиях большое значение имеет состоявшийся визит Владимира Путина в Китай.
«Несмотря на постоянное внешнее давление, стратегическая устойчивость России и стабильность китайско-российских отношений остаются прочно укорененными.
Это также отражает постепенную эволюцию международной системы от однополярной, к более децентрализованной, а стратегический ландшафт Евразии вступает в фазу перестройки и перебалансировки», – сказал китайский военкор.
