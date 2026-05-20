В Китае понимают, что причиной конфликта на Украине стала экспансия «западной системы под руководством США» на восток без учета интересов России.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил работающий на Донбассе военный корреспондент из Китая Чжу Хаочжен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С момента окончания Холодной войны европейская архитектура безопасности не сформировала по-настоящему инклюзивную и сбалансированную систему, а показала непрерывную тенденцию к экспансии на восток. В ходе этого процесса основные проблемы безопасности России долгое время оставались без внимания, что является важным фактором нынешней эскалации», – отметил он.

Он отметил, что в Пекине не заинтересованы во «вмешательстве внешних сил в Евразию».

«Китай считает, что Россия, способная самостоятельно защищать свои интересы, – является незаменимым компонентом евразийской структуры безопасности. Эта роль носит геополитический структурный характер, а не является краткосрочным политическим выбором», – сказал Хаочжен.

Он полагает, что в этих условиях большое значение имеет состоявшийся визит Владимира Путина в Китай.