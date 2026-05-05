«Двойные налоги и лишение прав» – экс-врио генпрокурора Украины о будущем уклонистов

Вади Москаленко.  
05.05.2026 18:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 260
 
Война, Дзен, Мобилизация, Сюжет дня, Украина


Не желающие воевать украинцы должны быть лишены гражданских прав и платить налоги в двойном размере.

Об этом на канале «Апостроф» заявил бывший врио генпрокурора Украины Виктор Чумак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не желающие воевать украинцы должны быть лишены гражданских прав и платить налоги в двойном...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У нас нет проблемы ТЦК и бусификации.Проблема в том, что часть народа Украины решила, что они могут отсидеться в тылу, пока другие будут служить. Другой проблемы нет. Ведь на улицах хватают не хороших людей. Это люди, которые находятся в розыске, потому что не хотят служить.

Количество забронированных тоже нужно пересмотреть. Там, где можно заменить женщинами или пенсионерами – это должно делаться. Служить должны все. Или ты служишь, или работаешь на оборону. Поэтому я поддерживаю абсолютно любые случаи мобилизации. Люди, которых запихнули в бусик, они находились в розыске, грубо нарушали законы и Конституцию», – сказал Чумак.

«А если не хочешь служить, тогда ты должен лишиться определённых прав, или несёшь другие обязанности в двойном размере. Например, служба в органах государственной власти может быть только после службы в армии. Или если уклонист хочет вернуться из-за границы – окей. Но десять лет будешь платить налоги в двойном размере. То есть, налоги и лишение прав», – добавил он.

Напомним, накануне замкомандира полка беспилотных систем «Кракен» 3-го корпуса ВСУ Константин Немичев обещал отправлять «уклонистов» рыть окопы и ставить колючую проволоку.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском «Двойные налоги и лишение прав» – экс-врио генпрокурора Украины о будущем уклонистов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить