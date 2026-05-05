«Двойные налоги и лишение прав» – экс-врио генпрокурора Украины о будущем уклонистов

Не желающие воевать украинцы должны быть лишены гражданских прав и платить налоги в двойном размере.

Об этом на канале «Апостроф» заявил бывший врио генпрокурора Украины Виктор Чумак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас нет проблемы ТЦК и бусификации.Проблема в том, что часть народа Украины решила, что они могут отсидеться в тылу, пока другие будут служить. Другой проблемы нет. Ведь на улицах хватают не хороших людей. Это люди, которые находятся в розыске, потому что не хотят служить.

Количество забронированных тоже нужно пересмотреть. Там, где можно заменить женщинами или пенсионерами – это должно делаться. Служить должны все. Или ты служишь, или работаешь на оборону. Поэтому я поддерживаю абсолютно любые случаи мобилизации. Люди, которых запихнули в бусик, они находились в розыске, грубо нарушали законы и Конституцию», – сказал Чумак.