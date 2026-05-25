Украинский диктатор Владимир Зеленский в последнее время сильно раздражает элиту Европы.

Об этом признанный иноагентом бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью телеканалу RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет ощущения, что Зеленского «сливают», есть знание, что Зеленский стал раздражать. Это началось с Давоса этого года, где он стал упрекать европейцев, что они мало помогают. Парень, мы помогаем, сколько можем, вынимая деньги из бюджета, то есть из кармана наших избирателей. А ты призываешь нас вынуть еще больше и еще публично нас упрекаешь. Я знаю о большом неудовольствии генсека НАТО Рютте, Мерца, Мелони, Бельгии, Словакии», – сказал Венедиктов.

При этом он не считает, что ЕС откажется от услуг Зеленского.