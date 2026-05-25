ПВО в Киеве отработала ужасно, в штабе ВСУ есть раненые и погибшие, – экс-боевик «Азова»

Режим Зеленского врёт, уверяя, будто Россия хаотично била по Киеву и смогла лишь разрушить гаражи. На самом деле, украинское ПВО отработало крайне скверно, в разрушенном штабе сухопутных войск ВСУ есть раненые и погибшие.

Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень плохо, вообще, из рук вон плохо сработало (ПВО). Недостаток к американскому ПВО, к «Патриоту» ракет сказался, многие другие вещи… Поражён был командный пункт Сухопутных войск, раненые были, погибшие. Обычно же военных не объявляют, количество погибших, но ребята, которые мне дали информацию — это сотрудники нашего Генерального штаба, сказали, что было много раненых. Рядом был какой-то военный вспомогательный центр, потом учебный центр… даже повылетали окна госпиталя МВД… Я делаю вывод, что этот городской квартал обстреливался именно из-за этих объектов, плюс, возможно, в сторону «Артёма», как мы и предполагали», – заявил Мосийчук.

По его словам, при регулярных ударах Киев защищать уже нечем.

«Я сегодня общался с нашими источниками в Генеральном штабе, они об этом говорят, и с офицерами ПВО нашего, высокопоставленными, не рядовыми офицерами. Они высказывают очень большую обеспокоенность, что, если такие удары будут продолжаться, и интервал будет 3—4 дня по накоплению ракет, а, возможно, и меньше, то это может сложить наше ПВО чуть ли не полностью. И все обеспокоены тем, что Зеленский не видит этой угрозы».

Напомним, накануне России нанесла удар «Орешником» по городу Белая Церковь в Киевской области, а также поразила ряд объектов в украинской столице.