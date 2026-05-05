Глупо ожидать, что после Трампа США вернутся на Украину – Золотарев

Вадим Москаленко.  
05.05.2026 23:27
  (Мск) , Киев
Хоть ВСУ обеспечены на ближайший год, продолжать войну до тридцатых Украина не сможет.

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В себя относите к пессимистам, которые утверждают, что война продлится до 30-х годов? Или же все же к какому-то другому лагерю?» – спросил ведущий.

«Я себя отношу к реалистам. До 30-го года я не вижу ресурсов человеческих, финансовых для Украины, которые бы обеспечили бы продолжение войны. У страны, которой доходы бюджета не покрывают и половины ее расходов на войну – мы зависим только от доброй воли партнеров.

А если у партнеров возникнет сложная финансовая ситуация, что тогда делать? По заветам незабвенного Кулебы с лопатами пойдем воевать? Это маловероятно в условиях нынешней войны», – сказал Золотарев.

«Да, можно еще 26 год тянуть, безусловно, судя по всему, текущие потребности будут закрыты, но что дальше? Ждать того, что Трамп закончится, и его загонят в повестку Байдена, наивно, то – из серии «дурак думкой богатеет».

Этого не случится точно. И если посмотреть, кто сегодня до выборов в Нью-Джерси побеждает от демократов, то вряд ли эти политики будут поддерживать ту самую повестку Байдена, на которую надеются наши вожди», – добавил киевский эксперт.

