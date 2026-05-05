«Нужно решать кардинальным образом»: Украина устроит зачистку русского языка в Интернете

Вадим Москаленко.  
05.05.2026 23:46
  (Мск) , Киев
Интернет остаётся последней сферой на Украине, где русский язык не зачищен репрессивными мерами, как это произошло в СМИ, сфере культуры и образовании.

Однако вскоре украинизаторы доберутся до Сети, пообещала на отчётной презентации в Киеве т.н. «уполномоченная по защите государственного языка» («шпрехенфюрер») Елена Ивановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Изменения в законе о медиа относительно звуковых дорожек и интерфейсов в стриминговых платформах. У нас была встреча с ведущим провайдером этого иностранного культурного продукта на Украину и удостоверились в том, что даже на Украине не все украинские провайдеры заинтересованы в том, чтобы менять ситуацию, которая есть на сегодня. Представители этого культурного продукта иногда не дают согласия на перевод.

То есть, что есть по факту: когда мы включаем, чтобы посмотреть какой-то фильм, очень часто у нас есть только вариант на негосударственном языке, и этот негосударственный язык чаще всего – язык агрессора. С этим нужно решать кардинальным образом, поэтому мы думаем, что именно площадка нашего будущего координационного совета будет способствовать решению этой проблематики», – заявила Ивановская.

