Главком ВСУ Александр Сырский активно создаёт армию идущих на смерть штурмовиков, куда уже из бусифицированных украинцев попадает до 90 процентов улова.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ, участник карательной операции против ЛДНР и войны с Россией Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вот эти штурмовые войска Сырского – это механизм по созданию рабской армии, воюющей не за принципы, а по приказу, потому что она состоит из рабовладельцев, надзирателей и рабов. И Зеленский поддерживает эту модель, чтобы армия воевала по приказу, а не размышляла, надо ли идти умирать в эту посадку или не надо. Уже, наверное, 90% пополнения попадает именно в армию Сырского. К Ширяеву и прочим персонажам из этого типа армий. Это тоже один из факторов, который говорит, что этот господин собирается воевать бесконечно. Армия, которая не будет воевать за идиотские цели, его не устраивает…

«Скеля» – это уже давно бригада, в её составе полки есть. Один из батальонов, который был придан «Скеле», за 7 месяцев понёс потери более 500 человек, то есть за это время он полностью обновил личный состав. Естественно, надзиратели там остались на месте. Речь о потерях тех, кого призывают в армию. Отсюда и проблема с мобилизацией – большинство мобилизованных попадают туда. Естественно, в такую армию люди не хотят», – рассказал Бекренев.