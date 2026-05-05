Укро-пограничники выяснили, для чего из Белоруссии полетели воздушные шары на Киев

Украинской ПВО пришлось потрудиться, чтобы сбить воздушный шар с ретранслятором, залетевший на Украину с территории Белоруссии.

Об этом на канале «Львовская мануфактура новостей» заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На территорию Украины со стороны Беларуси зашла воздушная цель. В дальнейшем её идентифицировали как воздушный шар с ретранслятором, который усиливал сигнал для ударных воздушных средств России.

До этого на территории Беларуси фиксировали такие стационарные места, где размещались подобные ретрансляторы. В дальнейшем их получилось погасить.

А в этот раз, чтобы помочь России, с территории Белоруссии запустили воздушный шар», – сказал Демченко.