Укро-пограничники выяснили, для чего из Белоруссии полетели воздушные шары на Киев
Украинской ПВО пришлось потрудиться, чтобы сбить воздушный шар с ретранслятором, залетевший на Украину с территории Белоруссии.
Об этом на канале «Львовская мануфактура новостей» заявил представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На территорию Украины со стороны Беларуси зашла воздушная цель. В дальнейшем её идентифицировали как воздушный шар с ретранслятором, который усиливал сигнал для ударных воздушных средств России.
До этого на территории Беларуси фиксировали такие стационарные места, где размещались подобные ретрансляторы. В дальнейшем их получилось погасить.
А в этот раз, чтобы помочь России, с территории Белоруссии запустили воздушный шар», – сказал Демченко.
Он пожаловался, что «прикордонникам» приходится отслеживать всю белорусскую границу, чтобы своевременно обнаруживать такие объекты.
«Российские беспилотники ударного типа, которые заходят на территорию Украины, большинство заходят именно с территории России, но потом двигаются вдоль границы Белоруссии, потому что там применяют ретрансляторы.
Этот шар с ретранслятором прошёл через Киевскую область, и двигался вглубь страны. Эта цель двигалась довольно высоко, так что мобильным огневым группам было сложно её сбить», – добавил пограничник.
