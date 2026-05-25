«Забудьте о кондиционерах»: авантюра Трампа с Ираном аукнулась Западу

Одной из главных проблем человечества, ставшей результатом агрессии США против Ирана, станет колоссальный дефицит такого важного стратегического сырья, как алюминий.

Об этом пишет информационное агентство «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мировое сообщество пытается защитить бизнес и домохозяйства от хаоса ближневосточной войны путем ускоренного перехода на чистую электрическую энергию. По данным аналитического центра Ember, в прошлом месяце объемы генерации ветровой и солнечной энергии в мире впервые в истории опередили показатели газовых электростанций. Потребители массово переходили на энергетические товары, независимые от нефти и газа: китайский экспорт солнечных панелей вырос на 31%, электромобилей — на 75%, а аккумуляторных батарей — на 45%. Однако производство практически каждого из этих высокотехнологичных устройств критически зависит от алюминия — того самого металла, который сейчас стремительно исчезает», – пишет «Блумберг».

Указывается, что прокладка высоковольтных линий передач может стоить около $310 тысяч за один километр, а параллельно операторы энергосетей вынуждены удовлетворять колоссальные энергетические потребности сектора искусственного интеллекта – только в этом году расходы на строительство и обеспечение дата-центров во всем мире должны достичь $653 миллиардов.

При этом стремительное подорожание металла делает этот процесс «непосильным для многих компаний». Цена первичного алюминия на Лондонской бирже металлов за прошлый год уже взлетела на 50%, зафиксировавшись на уровне около $3637 за метрическую тонну.

Финансовый конгломерат Citigroup Inc. прогнозирует подорожание металла еще на 50% в следующем году.

Одной из главных причин издание называет ситуацию вокруг Ирана.

«Даже если Ормузский пролив будет разблокирован, производство в регионе не восстановится быстро. Крупнейший производитель Emirates Global Aluminium PJSC подвергся ударам со стороны беспилотников и ракет. Это привело к замораживанию тысяч электролитических ячеек, где плавится жидкий металл. Восстановление этой технологической линии требует восстановления с нуля, что займет до 12 месяцев», – пишет «Блумберг».

Авторы предупреждают, что человечество столкнется с колоссальными бытовыми трудностями из-за жесткого дефицита аллюминия.