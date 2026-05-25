Дугин назвал Венедиктова шпионом и мразью

Елена Острякова.  
25.05.2026 22:21
  (Мск) , Москва
Просмотров: 218
 
Дзен


Философ Александр Дугин не смог ни подтвердить, ни опровергнуть версию иноагента, бывшего главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что экстремистка-навальнистка Мария Певчих, которая училась у него в МГУ, была завербована ФСБ.

Об этом он заявил в интервью скандальной журналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Философ Александр Дугин не смог ни подтвердить, ни опровергнуть версию иноагента, бывшего главреда радиостанции...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Если б я работал в ФСБ и вербовал агентов, я бы точно вам и Венедиктову об этом бы не сказал. Поскольку я там еще работаю, и никогда Певчих не вербовал, то, если она окажется нашим агентом, я буду рад, потому что это значит быть патриотом, хорошим человеком. А быть Венедиктовым – это быть плохим человеком, шпионом и мразью, с моей точки зрения. А быть нашим агентом – это благородно служить Родине и русской идее», – сказал Дугин.

По его словам, он общался с Певчих всего 15 минут, но читал ее дипломную работу. На занятиях она вела себя скромно и дисциплинировано.

English version :: Читать на английском Дугин назвал Венедиктова шпионом и мразью

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить