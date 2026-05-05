ИИ в дронах ВСУ выбирает цели по террористическому принципу – Марочко
Украинские боевики специально закладывают в оснащённые искусственным интеллектом БПЛА ориентировки на удары по гражданским целям.
Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Есть ли проблемы с запуском БПЛА с ИИ, и корректно ли они определяют цели? Всё нужно рассматривать, какие же цели преследуют украинские боевики. Если мы посмотрим на то, что происходит в последнее время, то здесь сложно назвать, что является целью для украинских боевиков. Потому что большая часть ударов со стороны ВФУ наносится именно по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре и гражданским людям.
Так что, скорее всего, искусственный интеллект здесь и заточен на то, чтобы наносить удары именно по нашим гражданам. И, я думаю, у них нигде не ёкает [в связи] с этим, и проблем у них абсолютно нет. То есть сами цели, наверное, искусственный интеллект и выбирает по террористическому принципу», – заявил Марочко.
