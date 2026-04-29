Террорист «Мадьяр»: Цель ударов ВСУ – деморализация российского общества

Игорь Шкапа.  
29.04.2026 15:22
  Киев
Ударами вглубь России Украина преследует цель дестабилизировать внутреннюю ситуацию в РФ и склонить общественное мнение к остановке СВО без достижения объявленных целей.

Об этом в интервью ВВС заявил командующий сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди (в списке террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Количество захоронений на территории России приводит к определенными социальным потрясениям», – сказал он.

По словам Бровди, цель ударов ВСУ – заставить российское общество задаваться вопросами в духе «зачем нам эта СВО?» или «нам что, не хватает Днепропетровской области?».

(Террорист умолчал, что можно спровоцировать и иную реакцию общества – радикальные требования к Кремлю обеспечить безопасность любой ценой – например так, как действуют западные покровители украинцев – без всяких сантиментов по поводу «сопутствующих потерь»).

«И это начинает будоражить и создавать в обществе определенное брожение, которое мы подкрепляем глубокими поражениями, которые мы наращиваем ежедневно. И теперь полторы и две тысячи километров – это не спокойный тыл», – хвастается «Мадьяр».

По его словам, часть дронов сбивается, но прорвавшиеся наносят существенный ущерб.

Все это, добавляет он, «добавляет не лучших настроений внутри России».

