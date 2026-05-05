Коц: Украина – халявщики, которые слабее чувствуют урон

Максим Столяров.  
05.05.2026 18:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4354
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Россия методично выбивает энергетическую инфраструктуру Украины, однако Киев менее чувствителен к потерям, поскольку полностью подпитан от Запада.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия методично выбивает энергетическую инфраструктуру Украины, однако Киев менее чувствителен к потерям, поскольку полностью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы бьём, допустим, по газовой инфраструктуре. «Нафтогаз» официально сообщает с трагическими нотками о том, что за минувшие сутки атакованы сразу пять объектов, и интенсивность наших атак растёт, и будет расти. Пять промыслов – в Сумской, в Харьковской временно недоступны, а может и не временно. Но статистика говорит сама за себя – по газовой инфраструктуре 99 ударов с начала этого года, то есть это такая методичная демилитаризация газового тыла врага, который кормит ВСУ, Украину. …

И на выходе у Зеленского, например, в прошлом году в 9 раза больше импорта, а не своего газа, чем в 24-м. И на зиму грядущую ему надо ещё 40 млрд кубометров импорта. Свои силы мы ему выбили», – рассказал Коц.

«Вопрос разницы. У Украины нет своей экономики, им нечего терять, это мы теряем какие-то собственные ресурсы, когда по нам бьют… Но ущерб всё равно рано или поздно скажется на экономике. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем, опустили руки, голову пеплом посыпаем. Мы ежедневно отвечаем и в значительно больших масштабах, но просто им терять нечего. Они – халявщики, которым всё равно дадут денег», – добавил военкор.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Коц: Украина – халявщики, которые слабее чувствуют урон

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить