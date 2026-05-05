Коц: Украина – халявщики, которые слабее чувствуют урон

Россия методично выбивает энергетическую инфраструктуру Украины, однако Киев менее чувствителен к потерям, поскольку полностью подпитан от Запада.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы бьём, допустим, по газовой инфраструктуре. «Нафтогаз» официально сообщает с трагическими нотками о том, что за минувшие сутки атакованы сразу пять объектов, и интенсивность наших атак растёт, и будет расти. Пять промыслов – в Сумской, в Харьковской временно недоступны, а может и не временно. Но статистика говорит сама за себя – по газовой инфраструктуре 99 ударов с начала этого года, то есть это такая методичная демилитаризация газового тыла врага, который кормит ВСУ, Украину. …

И на выходе у Зеленского, например, в прошлом году в 9 раза больше импорта, а не своего газа, чем в 24-м. И на зиму грядущую ему надо ещё 40 млрд кубометров импорта. Свои силы мы ему выбили», – рассказал Коц.