Украина вновь атаковала Россию. ВС РФ разнесли одесский порт и нефтедобычу бандеровцев

Олег Кравцов.  
05.05.2026 11:37
  (Мск) , Москва
Украина в очередной раз нанесла массированный удар по ряду российских регионов, в том числе в глубоком тылу.

МО РФ утверждает, что в течении ночи «перехвачены и уничтожены» 289 вражеских дронов над над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областей, Московского региона, Республик Крым и Татарстан, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.

Губернатор Чувашии Олег Николаев, сообщил, что ночью и утром атаковали Чебоксары. Известно, что украинский беспилотник поразил многоэтажку. Ест информация, что целью атаки было предприятие ВПК «ВНИИР-Прогресс», но получило ли оно повреждение, информации нет.

Украинский диктатор Владимир Зеленский в своем заявлении похвастался, что существенно выросло количество поражений на расстоянии более 20 километров – «вдвое больше по сравнению с мартом и в четыре раза по сравнению с февралем».

«И будет еще больше. Это приоритетное направление», – угрожает диктатор.

 

В свою очередь ВС РФ нанесли удару по ряду подконтрольных киевскому режиму территорий.

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба проинформировал о повреждении железнодорожной инфраструктуры в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Значительные повреждения получила энергетическая инфраструктура.

«Враг снова массированно ударил по газодобывающим объектам Нафтогаза в Полтавской и Харьковской областях. Били коварно и жестоко – БПЛА и баллистикой. Имеем значительные разрушения и потери добычи», – говорится в заявлении «Нафтогаза».

А «Укрэнерго» сообщает, что в результате ударов на утро есть частичные обесточивания в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, в Чернигове поражено здание областной прокуратуры.

Серьезно досталось Одессе, где под ударом был порт.

Местные паблики информируют о густом дыме и звуках детонации.

