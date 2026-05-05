США выдавливают российское присутствие из большинства постсоветских стран, потому что активно поддерживает местную прозападную оппозицию.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Молдавия вышла из СНГ. Против нас работают очень активно и системно. Молдаване морально к нам очень близки, но их переформатируют. Там очень сильны левые настроения, ностальгия по Советскому Союзу, но с каждым годом становится все сложнее, потому что противник работает очень активно. Он бьет по всем направлениям – экономическим, дипломатическим, разведывательным, гуманитарным, культурным. У них есть план. Например, в Ереване чуть ли не самое большое посольство США в Европе. И там люди не просто коньяк пьют армянский, а они там работают, к сожалению», – сказал Фёдоров.