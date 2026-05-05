Вернувшийся из польского плена археолог Бутягин обещает и дальше работать в Крыму

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Возвращенный из польского плена российский археолог Александр Бутягин будет продолжать заниматься раскопками в Крыму. Об этом он заявил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам археолога, на территории республики у него еще много незаконченной работы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я собираюсь это делать, собственно, всё-таки археология — это то, чем я занимаюсь всю свою жизнь, и если меня разбудить, ночью сказать: «Ты кто?» Я, конечно, скажу, что я археолог, и исследования не закончены, даже не доведены до какого-то логического завершения, они должны продолжаться, я не вижу причин завершать их», – заявил Бутягин.