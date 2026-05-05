Армения – легкая добыча, которую можно взять прямо сейчас – западный аналитик

Армения – это «легкая добыча» в попытке европейских элит получить доступ на Кавказ. Об этом в эфире телеканала TVP WORLD заявил политический обозреватель Стюарт Доуэлл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, Европа надеется на то, что при помощи «мягкой силы» сможет увести Армению из-под влияния России.

«Европе нужен Кавказский регион. Я думаю, что Армения на данный момент — это, так сказать, лёгкая добыча, это страна, которую можно взять прямо сейчас. Какое-то время такой страной была Грузия, но она отвернулась от нас. Так что, конечно, Европа надеется, что в Армении ей удастся добиться того же, чего она добивается в Молдове, которая находится ближе к Европе. Это помогает Европе действовать как геополитическому блоку в своём регионе. Армения отличается от других стран, расположенных к югу от Европы и к востоку от неё тем, что она пока не находится на официальном пути к вступлению в Европейский Союз. Парламент Армении принял закон, в котором говорится, что мы хотим двигаться в этом направлении, будем стараться это сделать, но официально Армения не является страной-кандидатом, а подпадает под то, что европейцы называют политикой добрососедства. Таким образом, у Европы есть целый ряд дополнительных инструментов, которые позволяют втянуть Армению в свою систему. То есть Европа надеется, что таких мягких рычагов будет достаточно, чтобы увести Армению из-под влияния России. Конечно, премьер-министр Пашинян хочет, чтобы это произошло», – заявил Доуэлл.