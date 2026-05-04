В Ереване начался саммит, собравший генсека НАТО, руководство Украины, Франции, Великобритании и других европейских стран, совместно с Киевом ведущих боевые действия против России руками ВСУ.

Мероприятие можно считать демонстративным ответом премьера Никола Пашиняна на недавно прозвучавшие из уст президента Владимира Путина предостережения о том, что Армения не сможет продолжать находиться в Евразийском союзе (и пользоваться льготами) и одновременно осуществлять объявленный новый курс «на Европу».

Советник главы Крыма Денис Батурин связывает мероприятие с предстоящими в Армении 7 июня парламентскими выборами.

«Схема поддержки со стороны ЕС бывшей советской республики против России один в один, как было перед парламентскими выборами в Молдове. Только там саммит был гораздо скромнее, все продолжалось несколько часов. Кстати, президент Молдовы Майя Санду также в Армении».

Политолог Семен Уралов видит куда более серьезную подоплеку.

«На стратегическом уровне это расширение «коалиции желающих» и укрепление военного альянса гибридного типа. Просматриваются «белые господа», которые финансируют и технически обеспечивают войну. Отдельно видим группу «индейских вождей в цилиндрах», торгующих своими соплеменниками и территориями. Пашиняну нужно выиграть выборы, а «коалиция желающих» стремится воевать с Россией чужими руками. Война в Закавказье запланирована после 2030 года – сразу после втягивания Прибалтики. Либо закавказский фронт могут открыть немного раньше – если начнет сыпаться ситуация на постУкраине».

Армянский общественник Мика Бадалян соглашается:

«Ереван окончательно превращают в полигон, а Пашиняна откровенно ведут на убой для максимальной провокации России… Цена этой игры – «украинизация» Армении, последствия которой будут трагическими. Нас используют как расходный материал в чужой войне, итогом которой станет окончательная потеря государственности».

Журналист Яшар Ниязбаев указывает на еще одну важную деталь – на саммит прибыл и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз: