Банковая начала «гасить» Залужного, подослав подставных политтехнологов

Вадим Москаленко.  
05.05.2026 23:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 122
 
Дзен, Политика, Украина


Зе-офис подослал подставных политтехнологов к экс-главкому ВСУ, а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному, который стал допускать непозволительные ляпы вроде упоминания о несуществующем сыне, который будет продолжать войну в случае смерти «железного генерала».

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зе-офис подослал подставных политтехнологов к экс-главкому ВСУ, а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Потихонечку рейтинг Залужного начинают немножечко отъедать. Не исключено, что те, кто с ним сегодня работает, они имеют непрямую задачу. Очень часто случается, что политтехнологов подставляют под клиентов с задачей его мягко гасить.

Вот у меня такое ощущение, что это происходит сейчас с Залужным. То есть те политтехнологи, которые рядом с Залужным, они работают не на него, а работают против него.

Их подослали те, кто не заинтересованы в нем как конкуренте, прежде всего Банковая. Возможно, кто-то из олигархического кооператива, работающий из Банковой. Конечно, не напрямую, чтобы потихонечку, сидя в Лондоне, экс-главком сдулся как потенциальный кандидат», – сказал Золотарев.

«Да, он представитель партии войны. И эта его последняя тирада относительно завещания сыну про сарай – это классический пример того, как не надо делать. Тем более, когда у человека две дочки, и он рассуждает о сыне. Если, конечно, не на стороне. Но это вызовет вопросы у супруги.

Генералы не философствуют об образе победы. Они говорят о разгроме противника, о том, что для этого нужно сделать. А тут философствование, это как бы напяливает на «железного генерала» фрак с чужого плеча. И это неизбежно вызывает ощущение искусственности, и это его потихонечку гасит», – подытожил эксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Банковая начала «гасить» Залужного, подослав подставных политтехнологов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить