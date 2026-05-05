Банковая начала «гасить» Залужного, подослав подставных политтехнологов
Зе-офис подослал подставных политтехнологов к экс-главкому ВСУ, а ныне послу в Лондоне Валерию Залужному, который стал допускать непозволительные ляпы вроде упоминания о несуществующем сыне, который будет продолжать войну в случае смерти «железного генерала».
Об этом на канале «Politeka» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Потихонечку рейтинг Залужного начинают немножечко отъедать. Не исключено, что те, кто с ним сегодня работает, они имеют непрямую задачу. Очень часто случается, что политтехнологов подставляют под клиентов с задачей его мягко гасить.
Вот у меня такое ощущение, что это происходит сейчас с Залужным. То есть те политтехнологи, которые рядом с Залужным, они работают не на него, а работают против него.
Их подослали те, кто не заинтересованы в нем как конкуренте, прежде всего Банковая. Возможно, кто-то из олигархического кооператива, работающий из Банковой. Конечно, не напрямую, чтобы потихонечку, сидя в Лондоне, экс-главком сдулся как потенциальный кандидат», – сказал Золотарев.
«Да, он представитель партии войны. И эта его последняя тирада относительно завещания сыну про сарай – это классический пример того, как не надо делать. Тем более, когда у человека две дочки, и он рассуждает о сыне. Если, конечно, не на стороне. Но это вызовет вопросы у супруги.
Генералы не философствуют об образе победы. Они говорят о разгроме противника, о том, что для этого нужно сделать. А тут философствование, это как бы напяливает на «железного генерала» фрак с чужого плеча. И это неизбежно вызывает ощущение искусственности, и это его потихонечку гасит», – подытожил эксперт.
