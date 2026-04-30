Залужный уготовил своим дочерям трансгендерный переход для войны с Россией?

Украинское общество программируют на вечную войну с Россией.

Об этом в беседе с журналистом-иноагнетом Александром Шелестом заявил покинувший Украину переехавший в Австрию киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать заявления экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Лондоне Валерия Залужного, который сказал, что заставит поклясться сына, что тот вернет украинскую землю.

«Часть общества готовится к вечной войне. И это уже не раз звучало. Помните, сколько было заявлений, «чем больше убьем русских сегодня, тем меньше останется нашим детям и внукам… Мы должны готовить новые поколения к войне», – это постоянно звучит в эфире «единого марафона», постоянно нас, общество, программирует на противостояние с Россией. И что даже, если будет определённый мир, то он будет временным», – сказал политолог.

Он обратил внимание, что украинские политики, в том числе Залужный, в первую очередь говорят о перемирии, а не мире.