Безногий ВСУшник: «У Зеленского всплывают пророссийские ребята»

Игорь Шкапа.  
20.05.2026 16:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 287
 
Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


И нынешняя, и прежняя украинская власть якобы все время действовала в интересах России.

Об этом в эфире канала «Коммерсант украинский» заявил киевский юрист, в прошлом боец 112-й бригады ТРО ВСУ Олег Симороз, которому оторвало ноги после подрыва на мине в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

И нынешняя, и прежняя украинская власть якобы все время действовала в интересах России. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Симороз говорит, что при прежнем президенте Украины Петре Порошенко (признан террористом в РФ) была «торговля на крови», в том числе, закупки угля по схемам в республиках Донбасса.

«Зеленский здесь, у которого время от времени всплывают откровенные пророссийские ребята. У нас полномасштабная война, а Бойко не сидит. Как такое возможно? А никто не знает, как такое возможно. Шуфричу дали возможность выйти под домашний арест, коньячок дома пить. Ну ничего – всего-навсего государственная измена в воюющей стране… Скажите, когда здесь что-либо было не в интересах России», – вопрошал инвалид ВСУ.

Он говорит, что его не удивил громкий коррупционный скандал, получивший название «Миндичгейт», названный по имени близкого к Зеленскому соратника, отметив, что политика прежней и нынешней власти особо не отличается.

«Просто, действующие лица разные. Меня тошнит уже от этого, потому что хочется посадок и посадок. Это все конспирологии – «может, все не так однозначно, нас хотят американцы». Нет, это тупая коррупция на крови. Они просто меряются, кто будет более одиозным, кто будет более кровавым. Здесь они могут померяться», – резюмировал Симороз.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Безногий ВСУшник: «У Зеленского всплывают пророссийские ребята»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить