«Можете не волноваться»: Россия готова к обрушению мирового интернета – эксперт

Максим Столяров.  
19.05.2026 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 119
 
Ближний Восток, Война, Дзен, Интернет, Иран, Общество, Политика, Россия, США


Россия уже более восьми лет готовится к тому, что в разных уголках мира начнутся атаки на подводные интернет-кабели.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт по кибербезопасности, известный как «КиберДед» Андрей Масалович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия уже более восьми лет готовится к тому, что в разных уголках мира начнутся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий поинтересовался, какие будут последствия, если Иран обрубит интернет-кабели в Ормузском проливе.

«Первые же шаги будут крайне болезненными, потому что, в первую очередь, отключаются биржи, отключаются финансовые потоки, отключаются мировые новостные агентства. То есть ровно то, что обеспечивает каналоснабжение мировых систем банковской, финансовой, экономической и прочих. Но радио будет работать при этом.

Кстати, Россию не затронет практически. И Россия, и Китай уже проводили учения. Напомню, в России закон о критической информационной инфраструктуре принят с января 2018 года. С тех пор мы проверяем, что будет, если нас будут отключать от кислорода.

Так вот, не отключат. Вы можете не волноваться, даже если половину мировых кабелей перерубить, в России интернет останется», – сказал Масалович.

«При перерубании кабелей наступает просто дисбаланс загрузки, потому что есть куча умных серверов, которые будут попытаться перераспределять.

Эти сервера начнут затыкаться и в произвольных местах мира. И произвольные места мира тоже будут сталкиваться с большими проблемами.

Причем, чем более цивилизованная страна, тем большая проблема у нее при этом возникнет. В каком-то Сингапуре или во Франкфурте, или в Лондоне они начнут не справляться с нагрузкой.

Наступит эффект домино. Планету может поколбасить. Иранцы нашли болевую точку. Нам стоит взять блокнот и конспектировать. Потому что, если что, напомню, нас обвиняли уже в том, что мы перерезаем такие кабели в Балтийском море», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Можете не волноваться»: Россия готова к обрушению мирового интернета – эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить