Бывший ЦРУшник: Дипстрайки ВСУ укрепляют позиции «ястребов» в окружении Путина

Максим Столяров.  
19.05.2026 21:16
  (Мск) , Москва
Украинские удары вглубь РФ по российской нефтянке не столько наносят экономический или социальный урон, сколько усиливают позиции национал-патриотов, которые считают, что СВО ведётся недостаточно жёстко.

Об этом на канале американского блогера Марио Науфала заявил бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это оказывает определённое влияние, но не как декларируют украинцы, что такой кампанией Россия будет поставлена на колени. Это наносит ущерб, но, скорее, в виде досадного неудобства, а не чего-то настолько важного для российской экономики или функционирования российского общества, что могло бы привести к капитуляции России.

Однако я думаю, что если ситуация будет продолжаться, то это усилит позиции тех, кто призывает Путина действовать в отношении Украины гораздо более жёстко. Многие, особенно в рядах русского национал-патриотического фронта считают, что Путин слишком сдержан в использовании всего военного потенциала России против Украины», – сказал бывший ЦРУшник.

«Они уже давно призывают его действовать более решительно и настойчиво. Они считают его слишком мягким и склонным к разрядке напряжённости в отношениях с Западом. И я думаю, это давление нарастает», – добавил Биб.

