«Ось зла крепка как никогда! Россия, Китай, Иран формируют военный союз» – укро-дипломат

Игорь Шкапа.  
19.05.2026 19:57
  (Мск) , Киев
Стратегический военный альянс России, Китая и Ирана становится реальностью на длительную историческую перспективу.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий поинтересовался, чего может достичь российский лидер Владимир Путн в ходе своего визита в Китай сразу после поездки в Пекин Дональда Трампа.

«Ну, не только сохранение и увеличение финансирования военно-промышленного комплекса. Это первое. Второе, если будут утверждены схемы поставки нефти из Ирана через систему замещения, то есть Иран по Каспию отправляет в Россию, а Россия в трубу гонит свою нефть Китаю, мы понимаем, что это кардинальное укрепление оси зла.

И по такой схеме может делаться очень многое в этой системе. Я уже не говорю об отработке, там, прямого снабжения железной дорогой.

И в этом отношении следует понимать, что фактически может случиться так, что все три государства могут объединить военно-промышленный комплекс в этой ситуации. Ведь сейчас из Китая и России поступают не только крупногабаритные компоненты для сборки оружия, в том числе шахедов и так далее, но и производится и отправляется оружие из Китая и отчасти из России – в Иран», – опасается экс-посол.

По его словам, нынешняя ситуация на перспективу «обязывает Иран перед Россией».

«Очевидно, что и Россия, и Китай сейчас возвращают все, чем помогал Иран России. А это создает какую-то зависимость в нынешней ситуации и на перспективу фактически формирует то, о чем мы говорим сейчас – военно-политический союз… Это серьезно. И это обещает в Евразии не очень приятную перспективу», – печалится Бесмертный, забыв упомянуть ещё одного ядерного союзника России – КНДР.

