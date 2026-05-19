Запад за год может обогнать военную составляющую РФ – российский дипломат

Временная договорённость с Западом по Украине даже на среднесрочную перспективу ничем хорошим для России не обернётся.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Какая тенденция? Ещё год мы будем продолжать усиливать нашу военную составляющую лучше, чем Запад. А дальше-то они перехватят инициативу, потому что они вовсю сейчас работают, отпускают деньги огромные, и их потенциал будет быстрее увеличиваться, чем наш. При этом, если мы оставляем, а это к этому всё идёт, режим в Киеве, как он есть, он будет приобретать, объективно говоря, всё больше и больше черты режима реваншистского. К реваншизму подключится молодёжь, элементы, которые сомневались, и так далее. Реваншистские лозунги, связанные с тем, что у нас забрали земли, и их надо отобрать – очень лёгкие для восприятия», – заметил дипломат.

«Значит, получается, что в случае, если сейчас будет такая временная договорённость на среднесрочную даже перспективу, не говорю долгосрочную, ситуация будет для нас ухудшаться», – констатировал Бакланов.

