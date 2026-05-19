Германия, превратившаяся в главного спонсора бандеровского режима, начала обновление системы гражданской обороны, готовясь к вероятному военному противостоянию с Россией.

Об этом говорится в сюжете «Немецкой волны» (в России признана нежелательной организацией), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, речь идет о создании систем оповещения и убежищ, а также закупке кроватей для размещения в них.

«После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, в Европе в целом наблюдается сдвиг в сторону укрепления безопасности. Правительство Германии заявляет, что хочет подготовиться к войне или другим кризисам и реагировать на так называемые гибридные угрозы, то есть не только на военные конфликты, но и на кибератаки, отключения электроэнергии и крупномасштабные катастрофы. При этом власти признают, что в некоторых аспектах системы гражданской обороны Германии не уделялось должного внимания на протяжении десятилетий. Так что это ещё и попытка наверстать упущенное. Например, в столице Германии нет действующих сирен, которые могли бы подать сигнал тревоги так, чтобы его услышали все. Одним словом, это и геополитический ответ, и попытка устранить давние недостатки внутри страны», – заявила политический обозреватель телеканала Нина Хааз.

В целом, по ее словам, до 2029-го года правительство Германии намерено выделить порядка 10 миллиардов евро на укрепление системы гражданской обороны:

«Это включает в себя, как мы видели в отчёте, около тысячи специализированных транспортных средств, примерно 110 тысяч полевых кроватей. А также инвестиции в оборудование, инфраструктуру и персонал».

«Мы не можем говорить об оборонных возможностях и инвестировать в них, не в состоянии должным образом обеспечить гражданскую защиту. И именно в этом суть. По этой причине я очень приветствую этот шаг», – отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

