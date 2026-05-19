Укро-эксперт: Китайцы в 30 раз задрали цену на оптоволокно

Китай продаёт комплектующие для дронов обеим сторонам конфликта, но если Россия закупает заводскими партиями, то Украина вынуждена использовать всевозможные прокладки.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как бы там ни было, но Китай продаёт, украинские дроны также летают на китайских моторчиках и используют китайское оптоволокно. Да, правда, китайцы задрали цену, едва ли не в 30 раз за последний год поднялась на оптоволокно.

Но, тем не менее, это тоже made in China. Да, Россия закупает заводскими партиями, Украина, по большей части, использует всевозможные прокладки. Но, тем не менее, made in China», – сказал Золотарёв.