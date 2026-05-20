Проблемы с дронами для Прибалтики только начинаются, сценарий может стать критическим, – экс-депутат Рижской думы

Анатолий Лапин.  
20.05.2026 13:47
  (Мск) , Москва
Если страны Прибалтики не заставят Украину прекратить запуски дронов через их территорию, уже вскоре они сами столкнутся с регулярными поражениями гражданских объектов, что спровоцирует масштабный политический кризис.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил бывший депутат Рижской думы, заведующий отделом Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов.

«Ситуация опасна не столько дронами, сколько тем, что она обнажила. Прибалтийские правительства либо не контролируют своё небо, либо знают, кто и зачем через него летит, — и молчат. Оба варианта катастрофичны для политического выживания любого кабинета.

Логика происходящего простая. Если воздушный коридор для украинских БПЛА существует с молчаливого согласия властей — каждый новый инцидент будет раскалывать правящие коалиции. Латвия это уже продемонстрировала: ушли и министр обороны, и премьер.

Следующий инцидент – с жертвами или попаданием в гражданский объект – создаст давление, несовместимое с пребыванием у власти любого правительства, которое публично отрицало сам факт этих полётов», – заявил Панкратов.

Так или иначе, прибалтам придется привыкать жить в новых для себя условиях:

«Чиновники в бункерах и школьники в убежищах — это принципиально новое качество кризиса. До сих пор дроны падали на пустые резервуары. Теперь речь идёт об угрозе населённым пунктам. Переход от «инцидента на объекте» к «эвакуации людей» меняет общественное восприятие: это уже не абстрактная геополитика, это личная опасность для каждого гражданина.

А, значит, политическое давление на правительства будет нарастать экспоненциально. Новые отставки неизбежны — вопрос лишь в поводе и тайминге.

Но есть и более серьёзный сценарий: если один из дронов упадёт не на нефтебазу, а на жилой дом или школу, ни одна отставка уже не спасёт ситуацию.

Россия в этот момент окажется перед выбором, который сегодня ещё удаётся откладывать. Открытое небо над Прибалтикой — это не техническая проблема и не навигационная ошибка. Это политическое решение, цена которого ещё не выплачена до конца».

