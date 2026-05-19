«США кинули Лукашенко со снятием санкций» – Бессмертный

Игорь Шкапа.  
19.05.2026 19:22
  (Мск) , Киев
Белоруссия освободила так называемых «политзаключенных», идя навстречу США, но ответные шаги, обещанные Вашингтоном, так и не были сделаны.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире затронули тему налаживания отношений между Минском и Вашингтоном. Бессмертный считает, что планировавшееся снятие санкций с компании «Белавиа» играло на руку Москве, поскольку «обещало возможность «Аэрофлоту» получить запасные части и многое в этом плане».

«Однако, как мы видим, заложников освободили политических, а Соединенные Штаты не слишком торопятся со снятием санкций. И потому ситуация повисла», – заявил Бессмертный.

