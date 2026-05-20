Западная пропаганда будет автоматически обвинять Россию в падении на территории ЕС украинских ракет и дронов.

Это следует из выступления перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Швеции генсека альянса Марка Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Происходят инциденты в Эстонии и Литве. Людям, чьи дома в зоне действия дронов, на телефоны приходят оповещения, и они отправляются в укрытия. Есть ли у вас информация о том, что Россия намеренно перехватывает украинские дроны, и направляет их в страны Балтии?» – спросила прибалтийская журналистка.

«Если дроны запускают с территории Украины, то это происходит не потому, что Украина хотела направить дрон в Латвию, Литву или Эстонию. Они там из-за безрассудного нападения России в 2022 году. Вот, почему это происходит.

Как вы видели, этот дрон был сбит над воздушным пространством Эстонии. Именно к этому мы и готовились», – дал установку западным пропагандистам Рютте.