Молдавский русофоб утверждает, что крупный бизнес Приднестровья ведет сепаратные переговоры с Кишиневом

Елена Острякова.  
20.05.2026 14:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 141
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина


Политика блокады дала свой результат – руководство главной корпорации Приднестровья «Шериф» якобы ведет тайные переговоры с властями Молдовы.

Об этом заслуженный молдавский русофоб, бывший депутат парламента Оазу Нантой заявил в интервью TVC21, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политика блокады дала свой результат – руководство главной корпорации Приднестровья «Шериф» якобы ведет тайные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Не все же, что происходит, публично. Я не носитель государственный секретов, но, само собой разумеется, что на протяжении десятилетий возникли какие-то связи между берегами, которые можно использовать для продвижения каких-то сценариев по объединению страны», – сказал Нантой.

Он обратил внимание, что недавно СМИ опубликовали документ по «приднестровскому урегулированию», отрицающий принципы, на которых базируется российская дипломатия.

«Относительно недавно появился документ. Я его нашел на украинских сайтах, концепция нонпейп. И там есть существенные изменения. Уже не говорится про супер надежный гарантированный юридический статус, на котором настаивала российская дипломатия, не упоминается пятисторонний переговорный процесс, который на протяжении 20 лет был капканом для Молдовы. В котором она беспомощно барахталась, чем пользовались пропагандисты с обоих берегов Днестра», – сказал Нантой.

Ранее сообщалось, что под руководством главы евродипломатии Кайи Каллас обсуждается план ликвидации Приднестровья. Среди прочего, он предусматривает введение в ПМР режима временного внешнего управления и последующее исключение специального автономного статуса Левобережья, предусмотренного даже молдавским законом от 2005 года.

Документ подготовлен молдавским Совбезом, рядом кишиневских политиков и при консультационной поддержке главы миссии Европейского партнёрства, румынского дипломата Космина Динеску, а также спецпредставителя Украины Марко Шевченко.

План уничтожения лукаво будет преподноситься молдавскому обществу как «мирная реинтеграция». Однако на деле речь идёт о демонтаже Приднестровья под внешним управлением – без переговоров и без согласия самой стороны конфликта.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Молдавский русофоб утверждает, что крупный бизнес Приднестровья ведет сепаратные переговоры с Кишиневом

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить