Видный финансист-порошенковец отправился на доклад к Бандере
Депутат Украины от партии «Европейская солидарность», бывший вице-премьер экс-руководитель Нацбанка Степан Кубив скончался в возрасте 64 лет.
Об этом сообщил его однопартиец Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Во Львове бандеровцу устроили пышную церемонию прощания, даже организовали почётный караул из дюжины военных.
Кубив в молодости состоял в Компартии, карьеру начинал как идейный функционер ВЛКСМ. Но после развала СССР быстро переобулся в «щирого» бандеровца.
Принимал активное участие в госперевороте 2014 года, за что был назван «комендантом Майдана».
После прихода к власти бандеровцев был назначен на пост главы Национального банка Украины. Затем, с 2016 по 2019 годы работал вице-премьером в порошенковском правительстве, поддерживал все его антироссийские и коррупционные инициативы.
Известен по распродаже государственной собственности и обогащении на обвале гривны. Активно продвигал реформы МВФ, которые стали удавкой для украинской экономики.
