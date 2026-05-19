Об Украине очень быстро забудут, если она согласится на перемирие с Россией.

Об этом в интервью телеведущей-экстремистке и нацистке Янине Соколовой заявил отпетый русофоб Денис Штилерман, основатель скандальной украинской компании, произвоителя дронов и ракет, Fire Point, подконтрольной диктатору Зеленскому и фигурирующий в громком коррупционном скандале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы должны понимать, если мы сейчас сделаем какое-то перемирие, они накопят силы. О нас забудут очень быстро. Как показывает история, никакие соглашения с США ничего не стоят. У США было соглашение с Северным Вьетнамом [на самом деле с южным]. Они гарантировали его неприкасаемость военной силой», – сказал Штилерман.

По его словам, помощь американским марионеткам от США стала уменьшаться каждый год, а потом американцы и вовсе вывели войска.

«И как они это аргументировали? Как можно помогать Южному Вьетнаму, у них такое коррумпированное правительство, одни коррупционеры», – более чем откровенно провел аналогии с погрязшим в коррупции украинским руководством глава скандальной компании.

Он добавил, что многое в этой ситуации зависит от Европы, которая дала Киеву очень много денег, которых у него никогда не было.

«Если Европа примет для себя решение поддерживать нас и курс на уничтожение Российской империи, она будет уничтожена очень быстро. Россия никогда не выигрывала ни одной войны против Великобритании или ее союзников. Все войны, которые выиграла Российская империя – когда ее союзником была Великобритания… Перекрыли нефтяной поток, выгнали обратно всех детей, женщин обратно в «Рашку», и все, как в Париже, культурный центр возглавляет женщина главы СВР России Нарышкина. Как это возможно?», – негодует Штилерман.

Заметим, что тезисы о необходимости закрыть глаза на украинскую коррупцию ради войны с Россией активно продвигаются в украинском информационном пространстве. Например, пропагандист-гомосексуал Виталий Портников прямо заявил, что лучше жить в коррумпированном государстве, чем проиграть России.