Санду в Европарламенте вляпалась в очередной скандал

Скандалом ознаменовалось вручение молдавской президентке Майе Санду европейского ордена «За заслуги» в Европарламенте.

Ирония в том, что президентке Молдовы досталось от гражданина ее любимой Румынии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время выступления Санду с балкона для прессы начал кричать мужчина:

«Уважаемая госпожа председатель, Майя Санду – диктатор. Я румынский журналист и жертва режима Майи Санду. Она покрывает мафию наркотиков через Олега Прутяну и коррумпированных полицейских. В Молдове коррумпированная юстиция!».

К мужчине сразу же подбежала охрана и вывела с балкона. При этом он продолжал кричать. Чтобы заглушить нарушителя спокойствия, евродепутаты принялись хлопать, но получилось, что они аплодируют фразе «Санду –диктатор».

Виновником скандала оказался Кристиан Ризя — бывший румынский депутат, который в 2018 году получил молдавское гражданство.

При этом в Румынии он получил уголовный срок за вымогательство и был объявлен в международный розыск.

В апреле 2023 года Ризю признали в Молдове нежелательной персоной на 15 лет и выдворили из страны «за подготовку к госперевороту». В Румынии он отсидел часть срока в тюрьме и был выпущен по УДО.

Отметим, что это не первый скандал с Санду в Европарламенте. В прошлом году во время ее выступления депутатка из Румынии Диана Шошоакэ начала громко кричать: «Молдова – это Румыния, мадам Майя Санду».