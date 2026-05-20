Пиарщики советуют Зеленскому молчать о мужчине, с кем спал рядом

У диктатора Зеленского нет иного выхода, кроме как дистанцироваться от попавшего под подозрение экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака, несмотря на давнюю крайне тесную дружбу.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ермак – после того, как получил подозрение – стал токсичным не только информационно и политически, но и юридически. И поэтому тактика отстранения, молчания по этому делу, как говорят пиарщики, – очень эффективная тактика. Если бы Зеленский начал комментировать, а, тем более, если бы он заплатил залог или публично поддержал Ермака – всё, он был бы привязан информационно и политически к Ермаку. И весь тот негатив, вся токсичность, связанная с Ермаком, перенеслась бы и на Зеленского. … Оно повлияет [дело Ермака], возможно, ещё сильнее, чем отставка Ермака. Там изменения были организационные, Зеленский создал новый формат системы сдерживаний и противовесов, он заменил Ермака… В нынешней ситуации его недоверие к людям в собственном окружении, к НАБУ, к судебной системе выросло ещё больше», – сказал Фесенко.

«Думаю, что Зеленский чувствует, что в перспективе есть риски и для него лично. Поэтому он будет вынужден думать о том, каким образом подстраховаться на будущее. И одним из элементов подстраховки – это, в частности, и дистанцирование от Ермака. Ермаком придётся пожертвовать Зеленскому, несмотря на давние личные отношения, дружеские отношения», – добавил укро-эксперт.

