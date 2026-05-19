В многострадальном сербском анклаве Баньска в Косово, расположенном возле знаменитого монастыря, совершён налёт на единственную местную амбулаторию.

Неизвестные разбили входную группу в медицинском учреждении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Следы погрома утром обнаружил один из сотрудников клиники, из чего можно предположить, что нападение произошло ночью. Примечательно, что это единственная амбулатория в этом сербском анклаве, обслуживающая несколько десятков сербских семей, в основном пожилых людей.

В Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии отметили, что этот инцидент является продолжением антисербской кампании албанских экстремистов, направленной против сербов и сербских институтов в крае.

В Белграде считают, что произошедшее ясно свидетельствует об уровне ненависти и нетерпимости, с явной целью сделать невозможным жизнь и выживание сербского народа в южной провинции.

«Наши представители посетили место инцидента и в кратчайшие сроки устранят повреждения и вернут амбулаторию в рабочее состояние, чтобы наши люди не пострадали от подобных действий… Мы видим, как власти Приштины подпитывают подобные инциденты и распространяют этническую нетерпимость своими антисербскими действиями и риторикой ненависти. Именно поэтому необходимо повысить уровень безопасности в сербских районах Косово и Метохии, что обязаны обеспечить представители международных миссий, и как можно скорее найти виновных в этом деянии и привлечь их к ответственности, чтобы остановить подобные вспышки насилия», – комментирует вылазку албанцев-нацистов ведомство, полномочия которого в сепаратистском квазигосударстве практически никогда не идут дальше громких заявлений.

Как известно, в сентябре 2023 года в Баньске занял оборону небольшой сформированный на территории большой Сербии вооруженный отряд косовских сербов, по всей видимости пытавшийся поднять восстание на севере края по примеру отряда Игоря Стрелкова в Славянске на Донбассе.

Приштина направила туда боевиков так называемых «Сил безопасности Косово». В ходе завязавшейся перестрелки трое сербов были убиты, погиб и один албанец. После чего косовские боевики неоднократно проводили в населенном пункте рейды устрашения, в ходе одного из которых разграбили местную почту.