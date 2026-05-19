Офицер ВСУ: «Штурмовые полки Сырского не спасли – русские продолжают наступать»

Игорь Шкапа.  
19.05.2026 18:43
  (Мск) , Киев
ВС РФ наступают медленно, но это продвижение идет на ключевых направлениях.

Об этом в беседе с журналисткой Анастасией Гусаревой заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Противник продолжает наступление на Гуляйпольском направлении, несмотря на то, что Сырский ввел туда «Скалу», которая фактически руководит операцией, а не корпус. Там у нас продолжаются потери населенных пунктов, не смогла «Скала остановить противника, несмотря на большие потери, которые несет нам тактика таких подразделений», – сказал Бекренев.

Он считает, что причиной продвижения русских стали именно высокие потери «штурмовых полков», которые фактически бросают в тыл и заставляют удерживать там позиции.

«Еще медленно, но идет продвижение на Славянском и Добропольском направлении. Причем два последних являются очень критичными, поскольку в случае успеха на этих направлениях противник перебьёт логистику практически всей агломерации этих городов. Очевидно, такую задачу противник и ставит на летнее наступление», – рассуждает ВСУшник.

Он добавил, что судя по паузе в переговорном треке, «Путин пошалит до осени, а там будет видно».

