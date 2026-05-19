Офицер ВСУ: «Фламинго» – это бревно. Крымскому мосту ничто не угрожает 

Игорь Шкапа.  
19.05.2026 17:52
  (Мск) , Киев
Украина не в состоянии нанести критические повреждения Крымскому мосту.

Об этом в беседе с журналисткой Анастасией Гусаревой заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая обратила внимание, что на Крымском мосту устанавливают противодронные сетки.

«Чтобы рвануть Крымский мост, не хватит никаких БПЛА и даже ракет. Если помните, по сообщениям СБУ, грузовик, который был подорван на мосту, перевозил тонн семь взрывчатки. Достаточно огромный объем. Тем не менее он смог обвалить только половину пролета моста. То есть это довольно сложный для подрыва объект», – сказал Бекренев.

Критически оценивает он и шансы разрушить мост распиаренными ракетами «Фламинго».

«На самом деле это розовый миф, эти бревна попасть в такой объект не в состоянии даже случайно. Даже если все закроют глаза, имею в виду ПВО, которая охраняет мост», – подчеркнул офицер.

Он отмечает, что даже продвинутые российские ракеты зачастую отклоняются от намеченной цели.

«А это бревно… Короче, все это чепуха, с мостом ничего не будет», – уверен Бекренев.

