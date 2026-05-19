Путин может превратить Украину в руины без всякой ядерки – экс-аналитик ЦРУ
Лучший способ закончить войну для России – это применить по противнику всю мощь авиаударов.
Об этом на канале американского блогера Марио Науфала заявил бывший аналитик ЦРУ по России Джордж Биб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что лучший способ для Путина попытаться завершить этот конфликт на поле боя – это не бросать в бой дополнительные силы, а воспользоваться превосходством России в нанесении авиаударов. У них очень много огневой мощи в виде ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, которые они не используют в полной мере.
Путина сдерживали две вещи. Во-первых, он не хотел делать ничего, что позволило бы повысить вероятность прямого конфликта между Россией и НАТО. Это удерживало его от применения такой огневой мощи.
И ещё одна причина в том, что он хотел оставить открытой возможность для компромисса, для прекращения войны, потому что в целом он хочет нормализации отношений с США.
И он знает, что если он превратит Украину в руины, то для Трампа будет политически невозможно нормализовать отношения с Россией», – добавил Биб.
«А у него есть возможность превратить Украину в руины?», – уточнил блогер.
«Конечно, есть. Даже без применения ядерного оружия», – ответил бывший ЦРУшник.
