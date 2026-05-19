«Предложим европейские льготы – и не возражайте!» – в Киеве думают, как быстрее наводнить страну любыми мигрантами

На Украине уже наблюдается серьёзный дефицит рабочих рук, поэтому без привлечения большого числа иностранных мигрантов не обойтись.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заведующий отделом миграции Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи НАН Украины Алексей Позняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В процессе поствоенного восстановления мы ожидаем увеличения спроса на рабочую силу. Сейчас уже бизнес часто говорит, что не может набрать персонал, но после войны спрос вырастет ещё больше. Поэтому нужна миграционная политика. Конечно, нужно привлекать и экономически пассивных людей. Но не обойдёмся без привлечения мигрантов. Это будут и лица украинского происхождения, и плюс управляемая миграция с других стран», – вещал Позняк.

По мнению киевского политолога Александры Решмедиловой, справедливо будет дать трудовым мигрантам такие же льготы, какие украинские эмигранты требовали для себя в ЕС.