«Предложим европейские льготы – и не возражайте!» – в Киеве думают, как быстрее наводнить страну любыми мигрантами
На Украине уже наблюдается серьёзный дефицит рабочих рук, поэтому без привлечения большого числа иностранных мигрантов не обойтись.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заведующий отделом миграции Института демографии и исследований качества жизни им. Михаила Птухи НАН Украины Алексей Позняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В процессе поствоенного восстановления мы ожидаем увеличения спроса на рабочую силу. Сейчас уже бизнес часто говорит, что не может набрать персонал, но после войны спрос вырастет ещё больше.
Поэтому нужна миграционная политика. Конечно, нужно привлекать и экономически пассивных людей. Но не обойдёмся без привлечения мигрантов. Это будут и лица украинского происхождения, и плюс управляемая миграция с других стран», – вещал Позняк.
По мнению киевского политолога Александры Решмедиловой, справедливо будет дать трудовым мигрантам такие же льготы, какие украинские эмигранты требовали для себя в ЕС.
«Общество просто не имеет времени на разные страхи и мифы, которыми сейчас забиты соцсети, снимаются постоянно какие-то ролики-пугалки. Что придут иностранцы и съедят всех украинских младенцев, и каждая семья будет вынуждена принять мигрантов.
Всех, кто на это ведётся, хочу спросить: почему украинцы, которые выезжают за границу и ищут там лучшую жизнь, имеют привилегии и льготы, у них всё классно. А когда наша экономика нуждается в дополнительной рабочей силе, мы для всех строим 33 забора.
Да, сейчас идёт диалог о сохранении украинской идентичности. Но экономика не стоит на месте, и если мы хотим, чтобы она работала, а не оставалась всегда дотационной и зависимой от партнёров, мы должны будем принимать такие решения», – подытожила Решмедилова.
