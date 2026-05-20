США могут проиграть в конкуренции с Китаем.

Об этом бывший байденовский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью знаменитому бывшему пресс-секретарю Белого Дома Джен Псаки на телеканале DRM News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы будем конкурировать с Китаем один на один, это игра, в которой мы можем проиграть. Их рынок намного больше, их производство в три раза превосходит наше, приоритеты в отношении покупательной способности выше наших, больше патентов, больший военно-морской флот. Список можно продолжать», – нагонял тревогу Блинкен.

Он сослался на данные соцопроса, проведенного в 130 странах мира, большинство участников которого назвало Китай в качестве нового гегемона.

«Но когда мы объединяемся с Европой, с Японией, с Кореей, Индией, Австралией, Канадой, мы увеличиваем свою долю в мировом ВВП с 25% до 50 или 60%», – сочинял он.