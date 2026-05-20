Россию победить невозможно. Моральный дух ВС РФ намного выше – полковник СБУ

Игорь Шкапа.  
20.05.2026 16:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 296
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Бойцы ВС РФ считают Новороссию своей землей. А как показывает исторический опыт – победить Россию на ее территории нельзя.

Об этом в беседе с журналисткой Анастасией Гусаревой заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бойцы ВС РФ считают Новороссию своей землей. А как показывает исторический опыт – победить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Россию победить невозможно. Почему? В России есть пространство. Наполеон дошел до Москвы. Постояли месяц, ограбили, замерзли и пошли домой. В итоге армия была разрушена», – напомнил Стариков.

Он добавил, что подобное произошло и с гитлеровской Германией, когда, казалось бы понесшая колоссальные потери убитыми, пленными, Красная армия буквально восстала из пепла – и появились сотни новых дивизий и тысячи танков.

По его словам, для ВСУ сейчас главная задача – держать фронт, что в целом получается.

«Не может противник пробиться при преимуществе личного состава, командование у них получше, генералитет. То, что классифицирует качественные показатели эффективности войск и боевой подготовки у них намного выше.

У них даже моральный дух выше. Они идут добровольно за деньги. А у нас? И как вот боец, который пришел за деньги, и тот, которого схватили, извините, мобилизовали в рамках законодательства…», – резюмировал Стариков.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Россию победить невозможно. Моральный дух ВС РФ намного выше – полковник СБУ

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить