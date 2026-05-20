Бойцы ВС РФ считают Новороссию своей землей. А как показывает исторический опыт – победить Россию на ее территории нельзя.

Об этом в беседе с журналисткой Анастасией Гусаревой заявил украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россию победить невозможно. Почему? В России есть пространство. Наполеон дошел до Москвы. Постояли месяц, ограбили, замерзли и пошли домой. В итоге армия была разрушена», – напомнил Стариков.

Он добавил, что подобное произошло и с гитлеровской Германией, когда, казалось бы понесшая колоссальные потери убитыми, пленными, Красная армия буквально восстала из пепла – и появились сотни новых дивизий и тысячи танков.

По его словам, для ВСУ сейчас главная задача – держать фронт, что в целом получается.