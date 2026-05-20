Даже Ивано-Франковск устал падать на коленях пред мёртвыми бандеровцами

Вадим Москаленко.  
20.05.2026 13:37
  (Мск) , Киев
Даже в городах Западной Украины всё реже устраивают пышные похороны ликвидированных всушников со стоянием на коленях.

Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявил ветеран ВСУ Мстислав Тарас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда я хоронил своего побратима, мы организовали всё с полицией, с маршем, с почестями. Было более сотни автомобилей.

Почему мы сегодня не можем так делать с каждым героем, погибшим на войне? У нас не создан механизм похорон героя на высшем уровне. Почему он этого не заслуживает?

Семья, которая потеряла своего героя, не заслуживает того, чтобы его пронесли по центру города, чтобы была сотня машин с флагами?

Если в начале мы ещё старались как-то с флагами, вставать на колени, а сейчас снова возвращаемся к такой теме, что это – проблема семей. Все много говорят, но никто ничего не делает», – возмущался Тарас.

«Давайте мы вместе отработаем эти механизмы, и пойдём к городской и областной власти. И можем потребовать ввести такие механизмы, но нужно объединиться, и сделать это вместе.

И пускай несут героя по центру города, пусть все видят, что Франковск потерял героя, а не просто по какой-то улочке, на отшибе», – добавил бандеровец.

