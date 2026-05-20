Даже в городах Западной Украины всё реже устраивают пышные похороны ликвидированных всушников со стоянием на коленях.

Об этом в эфире телеканала «Галичина» заявил ветеран ВСУ Мстислав Тарас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Когда я хоронил своего побратима, мы организовали всё с полицией, с маршем, с почестями. Было более сотни автомобилей.

Почему мы сегодня не можем так делать с каждым героем, погибшим на войне? У нас не создан механизм похорон героя на высшем уровне. Почему он этого не заслуживает?

Семья, которая потеряла своего героя, не заслуживает того, чтобы его пронесли по центру города, чтобы была сотня машин с флагами?

Если в начале мы ещё старались как-то с флагами, вставать на колени, а сейчас снова возвращаемся к такой теме, что это – проблема семей. Все много говорят, но никто ничего не делает», – возмущался Тарас.