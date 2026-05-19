Украина поставила на поток торговлю детьми Донбасса
Под видом полиции на Украине действуют организации, которые под видом эвакуации похищают детей из прифронтовых территорий, а потом продают их на Запад.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я очень давно сталкивался с организацией «Белые ангелы». Первый раз я про них услышал от первых дождавшихся, которых «музыканты» только-только вывели из Артёмовска о людях, которые целенаправленно собирали «сепарских» русских детей из Донбасса, с понятными целями.
Вот недавно я наткнулся на ролик, где мальчик, говорящий с южнорусским акцентом, что-то пытается рассказать своим родителям. Родители – это папа номер один и папа номер два. И дело происходит в США. Вот как там оказался ребенок?
Организация под названием «Белые ангелы» появилась еще перед штурмом Авдеевки. Структурно она входит в Национальную полицию Украины. Их машины катаются по прифронтовой зоне, их основная задача – поиск и вывоз детей из прифронтовой зоны. И военным что-то приплачивают за выявление детей, сидящих в подвале», – сказал Стешин.
«Как мне рассказывали наши дождавшиеся, любой визит ВСУшников и бандеровцев в подвал начинался с вопроса: дети есть? Детей от них прятали. Если ребенок шел один за гуманитарной помощью, его сразу же вывозили. Куда – непонятно, даже небратья писали, что после эвакуации след ребенка, как правило, теряется.
В итоге 5000 детей, которые непонятно как оказались на Западе, находятся в так называемых временных семьях, которые отдавать их не собираются. Ведь белый здоровый ребёнок на Западе стоит очень дорого.
А как работают «Белые ангелы»? Не хотите уезжать – через полчаса в дом прилетает снаряд. Потом забирают ребенка, а родителям говорят, мест в машине нет, мы за вами приедем завтра в это же время. Конечно, не приезжают. Родители либо гибнут в зоне боевых действий, либо попадают в Россию», – рассказал он.
