Под видом полиции на Украине действуют организации, которые под видом эвакуации похищают детей из прифронтовых территорий, а потом продают их на Запад.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я очень давно сталкивался с организацией «Белые ангелы». Первый раз я про них услышал от первых дождавшихся, которых «музыканты» только-только вывели из Артёмовска о людях, которые целенаправленно собирали «сепарских» русских детей из Донбасса, с понятными целями. Вот недавно я наткнулся на ролик, где мальчик, говорящий с южнорусским акцентом, что-то пытается рассказать своим родителям. Родители – это папа номер один и папа номер два. И дело происходит в США. Вот как там оказался ребенок? Организация под названием «Белые ангелы» появилась еще перед штурмом Авдеевки. Структурно она входит в Национальную полицию Украины. Их машины катаются по прифронтовой зоне, их основная задача – поиск и вывоз детей из прифронтовой зоны. И военным что-то приплачивают за выявление детей, сидящих в подвале», – сказал Стешин.