«Хитрый «ястреб» из Кишинева не прибился к стае оголтелых «ястребов» из Киева

Елена Острякова.  
20.05.2026 15:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 310
 
Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Русофобия, Украина


Молдавские власти не должны соглашаться на радикальные предложения Киева «раскатать по бревнышку Приднестровье». Лучше дождаться окончания СВО, чтобы провести «демилитаризацию» ПМР.

Об этом заслуженный молдавский русофоб, бывший депутат парламента Оазу Нантой заявил в интервью TVC21, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдавские власти не должны соглашаться на радикальные предложения Киева «раскатать по бревнышку Приднестровье». Лучше...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Это сложный вопрос, который зависит от того, как завершится война в Украине, и насколько руководство Молдовы сможет организовать клуб друзей, которые окажут поддержку Молдове в решении этой фундаментальной проблемы», – сказал Нантой.

Прославившийся в прошлом радикальными высказываниями, сейчас Нантой называет себя «хитрым «ястребом» и отвергает обвинения в желании «примазаться к украинской победе».

«Не примазываться, а воспользоваться. Для решения конфликта нужны гарантии мира. Их сегодня нет. Я не к тому, что я ожидаю, что фронт обрушится, а к тому, что диагноз Путина не предусматривает позитивной динамики», – сказал Нантой.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Хитрый «ястреб» из Кишинева не прибился к стае оголтелых «ястребов» из Киева

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить