«Зеленский – жертва украинской политики» – глашатай Банковой выгораживает лгуна Голобородько

Утративший легитимность диктатор Зеленский якобы вынужденно стал частью коррупционной системы, против которой выступал с предвыборными обещаниями и юморесками.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ручной политолог прокомментировал семилетие нахождения Зеленского у власти.

«Его вообще президентство, я думаю, останется в истории как наиболее необычное и для нашей политической истории, возможно, и для мировой тоже. Какие парадоксы? Он же пришёл во власть как антисистемный кандидат, но, в конце концов, был вынужден приспособиться к системе, я не думаю, что это был осознанный выбор. И система через людей в его окружении взяла его под контроль.

Такой парадокс, ирония судьбы: человек, который годами высмеивал украинскую политику, он стал жертвой этой украинской политики, в том смысле, что украинская политика отомстила Зеленскому. Она его сделала своей частью и заложником своих проблем. В частности, и одной из наших главных политических проблем – это коррупция», – вещал Фесенко.