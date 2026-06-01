Донецк – европейцам: Вы готовы умереть за нелегитимного клоуна?

Алексей Муратов.  
01.06.2026 16:55
  (Мск) , Донецк
Дзен, Донбасс, ЕС, Происшествия, Росатом, Россия, Украина


После удара украинского дрона по Запорожской АЭС необходимо активизировать разъяснительную работу в ЕС – донести до обывателей, что опекаемые Брюсселем бандеровцы обрекают простых европейцев на гибель от радиации.

Об этом в беседе с «ПолитНавигатором» рассуждает Алексей Муратов, руководитель донецкого исполкома «Единой России».

Как известно, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил: «Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль, и это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия». А затем добавил главное: «И ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлечённых в конфликт».

Под первую категорию попадают три украинские станции – Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая. Потеряв их, Киев останется без света. Но по-настоящему дрожать должны не украинцы.

Под вторую категорию попадают все члены НАТО, поставляющие оружие Киеву. В первую очередь – Франция с её 57 реакторами (Крюа-Мейсс, Гравлин, Катаном и другие) и Великобритания с пятью действующими АЭС –Сайзуэлл B, Торнесс, Хейшем и Хартлпул. Атака на любой из них превратит густонаселённые регионы в зону отчуждения.

Запад привык воевать чужими руками, полагая себя в безопасности. Но ответный удар за попытку ядерного шантажа будет нанесён по самой уязвимой инфраструктуре – по АЭС самих «союзников». Радиоактивные облака, гонимые ветром, накроют Париж, Лондон, Берлин и Варшаву. Десятки, если не сотни миллионов беженцев, которым будет некуда бежать, мёртвая земля на столетия, полный коллапс экономики – вот цена, которую Европе предлагает заплатить безумный Киев.

Вопрос к европейцам: вы готовы умереть за нелегитимного клоуна из Киевского бункера? Ваши элиты уже сделали выбор. Они готовы рискнуть вашими жизнями, а вы – готовы?

