Варшаве следует закрыть глаза на решение украинского диктатора Зеленского присвоить имя УПА одному из подразделений Сил спецопераций ВСУ.

Об этом телеканалу TVN24 заявил экс-министр обороны, а ныне вице-премьер и координатор польских спецслужб Томаш Семоняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Понимая, как поляки относятся к героизации бандеровцев, устроивших Волынскую резню, он сначала пожурил Зеленского.

«Тот факт, что УПА, преступная организация, ответственная за убийство поляков на Волыни, каким-либо образом награждается, является абсолютной катастрофой», — заявил Семоняк. Впрочем, он тут же добавил, что Польша должна исходить в этой ситуации из своего антироссийского курса.



«Однако все действия должны предприниматься с точки зрения польских интересов, а польские интересы — это Украина, воюющая против России», — сказал вице-премьер.

Он не стал выступать в поддержку инициативы президента Кароля Навроцкого о лишении Зеленского высшей польской награды, полученной в 2023 году, заметив, что не знает, какое решение примет Капитул Ордена Белого Орла относительно отмены ордена.

«Я не понимаю действий Зеленского. Это роковая ошибка, это потеря сердец поляков. Однако мы должны заботиться о собственных интересах, и Польше не выгодно разрывать отношения с Украиной или не оказывать ей поддержку», — заявил Семоняк.

Здесь надо отметить, что Семоняк входит в правительственную коалицию, ориентированную на Брюссель, тогда как президент Навроцкий – представитель более консервативных кругов.



