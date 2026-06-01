Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сотрудники так называемого «Министерства экономики Косово» при поддержке боевиков «косовской полиции» захватили станцию «Сербских железных дорог» в сербском анклаве Звечан на севере края.

Это было сделано в рамках глобальной акции правящего режима Альбина Курти по полному выдавливанию инфраструктуры Сербии из Косово, преимущественно из сербских анклавов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Албанцы демонтировали надпись «Звечан», выполненную сербской кириллицей, и установили надпись «Железнодорожная инфраструктура Косово» на сербской латинице и албанском языке.

На железнодорожном сооружении сепаратисты вывесили флаг «Республики Косово». В позорной акции приняли участие «министр экономики» с техническим мандатом Артан Ризваноли и глава так называемой «косовской полиции» Джеляль Свечля.

Таким образом албанская верхушка Косово в очередной раз продемонстрировала, что несмотря на громкие должности и изменившийся статус, её суть осталась прежней – погромщики, грабители и вандалы, резвящиеся, благодаря покровительству Запада, на чужой земле.