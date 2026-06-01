В сербском анклаве албанские сепаратисты захватили жд-станцию и демонтировали вывеску на кириллице

Алексей Топоров.  
01.06.2026 11:35
  (Мск) , Белград
Сотрудники так называемого «Министерства экономики Косово» при поддержке боевиков «косовской полиции» захватили  станцию «Сербских железных дорог» в сербском анклаве Звечан на севере края.

Это было сделано в рамках глобальной акции правящего режима Альбина Курти по полному выдавливанию инфраструктуры Сербии из Косово, преимущественно из сербских анклавов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Албанцы демонтировали надпись «Звечан», выполненную сербской кириллицей, и установили надпись «Железнодорожная инфраструктура Косово»  на сербской латинице и албанском языке.

На железнодорожном сооружении сепаратисты вывесили флаг «Республики Косово». В позорной акции приняли участие «министр экономики»  с техническим мандатом Артан Ризваноли и глава так называемой «косовской полиции» Джеляль Свечля.

Таким образом албанская верхушка Косово в очередной раз продемонстрировала, что несмотря на громкие должности и изменившийся статус, её суть осталась прежней – погромщики, грабители и вандалы, резвящиеся, благодаря покровительству Запада, на чужой земле.

