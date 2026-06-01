«Командующий высадился и сразу уехал. Идиотизм», – морпех о «мясных штурмах» через Днепр

Игорь Шкапа.  
01.06.2026 11:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1064
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


В украинских СМИ появляются новые свидетельства о самоубийственной операции ВСУ по «удержанию плацдарма на левом берегу Днепра» в районе села Крынки, которую некогда раскручивала Зе-пропаганда в качестве большого успеха.

Интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» дал командир подразделения разведчиков 501-го батальона морской пехоты ВСУ Руслан Орин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинских СМИ появляются новые свидетельства о самоубийственной операции ВСУ по «удержанию плацдарма на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Офицер вспоминает, что после начала операции очень плотно работала артиллерия ВСУ, но это продолжалось не более полутора недель, пока русские не подтянули свою тяжелое вооружение.

«У нас закончились боекомплекты, и ситуация переломилась. Украинские артиллеристы начали стрелять реже, чем российские», – говорит он.

По его словам, основные потери были во время попыток переправиться на тот берег на лодках.

«Погибших, конечно, никто не доставал из воды. Как бы грубо это ни звучало, но это просто нецелесообразно, потому что можно было «погубить» еще больше бойцов», – сказал Орин.

Он сообщил, что в начале операции на левый берег высаживался командовавший операцией генерал Юрий Содоль.

«Это была настоящая спецоперация. Чтобы доставить командующего, пришлось задействовать чуть ли не весь РЭБ, который был у корпуса морской пехоты. Содоль высадился на островах. Передал высшему командованию по «радио», что он на Крынках, наступление продолжается. И уехал. А на следующий день поручил командирам – от начальников разведок до комбригов – переехать на левый берег и обустроить там командные пункты. Идиотизм», – жалуется командир.

По его словам, он периодически отказывался «отправлять своих ребят на бессмысленные штурмы в один конец». Для одной из таких операций командованию «удалось собрать» 20 бойцов.

«Они зашли кацапам в тыл, но не ожидали, что им сразу прилетит «ответ». Большинство морпехов попали в плен. На «мавиках» было видно, как русские выводят наших из леса. Так мы буквально за 20 минут потеряли целый взвод», – плачется собеседник «УП».

После Крынок он перевелся в Запорожский областной ТЦК, но говорит, что не участвовал в мобилизационных мероприятиях – якобы сидел на пульте и собирал информацию об обстрелах. Судя по тому, что он рассказывает дальше, Крынки напрочь отбили у него охоту воевать. В 2024 году Орин получил 3-ю группу инвалидности, которую недавно продлили на год.

«Я не согласился с решением комиссии. Спросил у председательствующего хирурга: «Вырастет ли у меня отрезанная часть кишечника за год? Исчезнет ли моя спаечная болезнь за год?». Он ответил: «Нет». Так, а какой смысл мне продлевать группу инвалидности только на год? Почему не на два, по крайней мере? После ранения я постоянный клиент у врачей – плановый «техосмотр» организма, экстренные обращения. И хотя никаких изменений нет и вряд ли будут, все равно приходится тратить на МСЭК по два месяца каждый год. Абсурд», – резюмировал бывший морпех.

Метки: , , , ,

English version :: Читать на английском «Командующий высадился и сразу уехал. Идиотизм», – морпех о «мясных штурмах» через Днепр

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить