В украинских СМИ появляются новые свидетельства о самоубийственной операции ВСУ по «удержанию плацдарма на левом берегу Днепра» в районе села Крынки, которую некогда раскручивала Зе-пропаганда в качестве большого успеха.

Интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» дал командир подразделения разведчиков 501-го батальона морской пехоты ВСУ Руслан Орин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Офицер вспоминает, что после начала операции очень плотно работала артиллерия ВСУ, но это продолжалось не более полутора недель, пока русские не подтянули свою тяжелое вооружение.

«У нас закончились боекомплекты, и ситуация переломилась. Украинские артиллеристы начали стрелять реже, чем российские», – говорит он.

По его словам, основные потери были во время попыток переправиться на тот берег на лодках.

«Погибших, конечно, никто не доставал из воды. Как бы грубо это ни звучало, но это просто нецелесообразно, потому что можно было «погубить» еще больше бойцов», – сказал Орин.

Он сообщил, что в начале операции на левый берег высаживался командовавший операцией генерал Юрий Содоль.

«Это была настоящая спецоперация. Чтобы доставить командующего, пришлось задействовать чуть ли не весь РЭБ, который был у корпуса морской пехоты. Содоль высадился на островах. Передал высшему командованию по «радио», что он на Крынках, наступление продолжается. И уехал. А на следующий день поручил командирам – от начальников разведок до комбригов – переехать на левый берег и обустроить там командные пункты. Идиотизм», – жалуется командир.

По его словам, он периодически отказывался «отправлять своих ребят на бессмысленные штурмы в один конец». Для одной из таких операций командованию «удалось собрать» 20 бойцов.

«Они зашли кацапам в тыл, но не ожидали, что им сразу прилетит «ответ». Большинство морпехов попали в плен. На «мавиках» было видно, как русские выводят наших из леса. Так мы буквально за 20 минут потеряли целый взвод», – плачется собеседник «УП».

После Крынок он перевелся в Запорожский областной ТЦК, но говорит, что не участвовал в мобилизационных мероприятиях – якобы сидел на пульте и собирал информацию об обстрелах. Судя по тому, что он рассказывает дальше, Крынки напрочь отбили у него охоту воевать. В 2024 году Орин получил 3-ю группу инвалидности, которую недавно продлили на год.